El confinado imaginario

Radio Macuto está a pleno rendimiento y, quien más quien menos, ha escuchado en la cola del pan o en la peluquería que se va a confinar tal o cual barrio de Granada. Pero lo cierto es que, pese al susto inicial por encontrarnos con ocho rebrotes casi de la noche al día, los focos están estabilizados y sin apenas nuevos contagios, aunque no es menos cierto que los nuevos positivos crecen día a día. ¿Nos hemos pasado de efusivos en el reencuentro con los familiares? En algunos casos parece que sí, aunque, al margen de esto, todavía nadie ha dado una respuesta a por qué Granada es la provincia de España con más brotes, aunque ni de lejos la que acumula más contagiados en estos clúster. Dejando de lado teorías conspiranoicas, la única respuesta es que no hemos comportando con la prudencia que hubiera sido necesaria, aunque eso no quiere decir ni mucho menos que todos los contagiados hayan actuado de manera negligente. En este contexto, la propuesta del concejal Antonio Cambril de extremar la vigilancia a los que incumplen las normas no es nada descabellada.