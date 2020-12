Me conformo con poco

Cuando entra en barrena mi estado de ánimo, me acuerdo siempre de la oración de Santo Tomás Moro, que desde que la leí por primera vez me la aplico, como un ungüento, a mi alma arañada. Me la sé de memoria. "Dame, Señor, un poco de sol, algo de trabajo y un poco de alegría. Dame el pan de cada día, un poco de mantequilla, una buena digestión y algo para digerir. Dame una manera de ser que ignore el aburrimiento, los lamentos y los suspiros. No permitas que me preocupe demasiado por esta cosa embarazosa que soy yo. Dame, Señor, la dosis de humor suficiente como para encontrar la felicidad en esta vida. Que siempre haya en mis labios una canción, una poesía o una historia para distraerme". Lo de la dosis de humor y lo de que nunca me falte una poesía o una historia para distraerme, es una práctica que llevo a rajatabla. Eso ha hecho que cada día me conforme con menos cosas. Desprovisto ya de ambiciones, ahora me conformo con tener la salud necesaria para poder comerme un plato papas a lo pobre o beberme un vino del terreno con amigos inteligentes y divertidos, de esos que saben que a nuestra edad no merece la pena enfangarse en cualquier discusión. Me conformo con el olor de los jazmines que introduzco en mi mascarilla para sobrellevar el incordio de llevar tapada la boca. Me conformo con la lectura de un libro que me haga pensar, soñar y recordar. Me conformo con ver lo contentos que se ponen mis nietos cuando les digo que vamos a ir al quiosco a comprarles alguna chuchería. Me conformo con mirar un atardecer desde en La Herradura y ver en cinemascope y en tecnicolor esa luz anaranjada del sol cuando se va a ocultar por las peñas de Cerro Gordo. Me conformo con una salida al campo para después tomarme una cerveza fresca con los compañeros de caminata. Me conformo con contemplar unos ojos bonitos por encima de una mascarilla y comprobar que, a pesar de esta maldita pandemia, aún hay vida en las miradas. Y por conformarme me conformo con oír una buena sinfonía, ver las cumbres con nieve de Sierra Nevada y que me toque el reintegro en la lotería. Que, por cierto, este año ni eso me ha tocado. Feliz Nochebuena tengan los que me están leyendo. Y los que no, también.