Inmensas bolsas de basura, aunque alguna no es ni bolsa. Lo que es evidente es que cuando no puede ser, no puede ser... y además es imposible. Tanto como intentar meter la basura de la imagen por la boca de los modernos contenedores que hay en la ciudad que son semejantes a los que hay en casi todas las localidades. Están muy bien, son más limpios, pero no 'tragan' con todo.