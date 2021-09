La convención del PP

La actualidad política de esta semana está en la Convención que celebra el principal partido de la oposición. Como originalidad, no se celebra en un solo lugar, sino que se desplazará desde Galicia, donde tuvo lugar el primer acto, hasta otros lugares, para terminar hoy jueves en Sevilla. Es una idea original, que se pone en práctica por primera vez y que, supongo, permite ir conociendo, por las crónicas de los medios de comunicación, el reflejo del evento a cambio de tener menor difusión la celebración, como ha ocurrido con la sesión del miércoles en Valladolid. El objetivo principal de la convención es iluminar la figura de Casado, destacándolo como el presidente del Gobierno que España necesita.

En Galicia, el invitado de honor ha sido el ex presidente del partido y del gobierno de España, Mariano Rajoy, y según El País, Casado considera que el ex " vació de ideas al PP" por una visión demasiado tecnócrata y que su parlamento debió centrarse en la gestión de los efectos de la crisis financiera de 2008 y consideró que hubiera debido derogar la reforma del gobierno de Pedro Sanchez, que eliminó el factor de sostenibilidad de las pensiones conforme al IPC, tema muy de actualidad, porque Sanchez acaba de subirlas. En la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, este pidió a Casado no caer en postulados reaccionarios, planteamientos xenófobos, ni desconfianzas hacía las instituciones europeas.

Me llama la atención de su intervención que no ha hecho nada para mejorar sus relaciones con Vox, y con su máximo dirigente Abascal. Recuerdo haberle preguntado a Fraga, en mis tiempos de político, qué actitud adoptar con Fuerza Nueva, y me contestó (para mi satisfacción, dicho sea de paso) que había costado mucho reducirla a un solo partido sin esperanza de gobierno, para ahora, fomentarlo. Pero al parecer no quiere responder a las críticas de Abascal al PP de Casado, cuando oye en silencio ni replica que Rajoy traicionó a sus votantes, entregó España a la izquierda y al separatismo. De momento, Casado solo cuenta con el ex portavoz de Cs, Girauta. Este sugirió a sus compañeros afiliarse al PP, porque según su pronóstico, Cs caducará como tarde en 2023. El éxito de la convención, no se conocerá hasta su terminación hoy jueves en Sevilla. Cuenta Casado, sin embargo, con las opiniones favorables del presidente del PP europeo, que lo ha considerado como la esperanza de la política europea y del presidente del Parlamento europeo, que dijo que es importante ayudar a líderes jóvenes a ser líderes europeos