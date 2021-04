El que no corre, vuela

Hace no tanto tiempo, Granada era una ciudad mediana donde uno podía calcular bien lo que tardaba yendo en coche o autobús a otro punto de la capital. Pero los tiempos han cambiado y cambian, no necesariamente a mejor, y vamos con bulla a todos lados, siempre pisando el acelerados o echando una carrera. Hace no tanto tiempo, cuando no se sabía a donde acabar la madrugada se acaba echando la última en el cementerio o la estación de autobuses y se sabía qué bares abrían pronto para recuperarse de la noche. Ahora, vivimos en la era de la comida a domicilio y del que no corre, vuela. Ojalá parar un segundo.