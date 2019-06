Los cortes que no cesan

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio por los cortes de luz en distintos puntos de Andalucía, entre ellos la zona Norte de Granada o Vegas del Genil. Maeztu ha denunciado la situación preocupado ante los fraudes en el suministro, principalmente por el cultivo de marihuana. Y es que la situación sigue enquistada. Mientras el último plan decía que las plantaciones se habían estancado, los vecinos siguen sufriendo la situación con cortes continuos. Incluso han llevado a Endesa a los tribunales para pedir una solución urgente. La propia compañía ha reconocido que la inversión en la zona supera a la de otros territorios pero que no pueden aguantar los sabotajes continuos que dejan sin efecto cualquier modificación o arreglo de línea. La realidad es que entre unos y otros los vecinos son los que pagan las consecuencias. En invierno lo han pasado mal sin calefacción y luz para necesidades básicas. Pero no se espera una mejoría si no se arregla ya que ahora con las altas temperaturas es necesaria la electricidad para aires acondicionados o mantener los alimentos fríos. Es de esperar que la situación mejore, por el bien común.