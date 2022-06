Evidentemente el cuadro no está para colgarse en ninguna pinacoteca, pero tampoco merece el desprecio mostrado por el que fue su dueño. Desprecio y nulo comportamiento cívico, pues en la ciudad hay multitud de contenedores y sitios habilitados para tirar lo que no se quiere o que ya no tiene utilidad. De momento, el cuadro no ofrece un cuadro halagüeño a los viandantes.