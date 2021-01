La cuestión de la rentabilidad

La sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la propia EASP están en peligro. Este ente, que seguramente muchos granadinos desconocen ni siquiera que esté en su ciudad, lleva más de 35 años intentando hacer un macroestudio de todo lo que envuelve a la importante sanidad pública. No obstante, este organismo le cansa y parece no gustarle a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, Juan Marín (y Vox), porque aunque no forman parte del Gobierno andaluz los verdes de derechas algo tendrán que decir, suponemos. Lo curioso sobre cierta gestión política de derechas es que se llenen la boca con el tema de la inversión pero luego deciden ahorrar (estaría bien saber cuánto) cuando se trata de sanidad o educación pública. Cuestiones que, por ejemplo, junto al transporte público siempre acaban siendo incómodas sobre ciertos gestores de derecha que arredran y buscan incluso auditorías con la economía -¡ay, la economía!- para justificar que no hay dinero para unas cosas y para otras sí. Estos días, también nos enteramos de que hay médicos que la pasan canutas con contratos leoninos. Curioso, en pandemia. Eso sí, a las vacunas y a los culillos toda la rentabilidad. Incluso, algunos no dudan en ponérsela en el brazo.