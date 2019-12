No se trata de chauvinismo, de esa lacra que tanto aflora por tierras granadinas, ni de regionalismo cerril. La cuestión de la intervención económica del Parque de las Ciencias, por mucho que quieren argumentarlo y matizarlo, no tiene razón de ser y es un claro agravio por el que se deberían dar explicaciones más convincentes y no andarse con medias tintas. Por lo menos que no cuenten cuentos y expliquen en qué consiste esta transición a un museo teledirigido desde otra provincia cuando hasta ahora funcionaba bien. Es un ataque a una provincia que por lo general anda falta de moral y si hubiera cierta honestidad más de un político debería dejar de jugar a los juegos de la política y quitarse la bufanda de su partido para defender un activo importante de Granada con un gran potencial y que ha demostrado su capacidad de ser universal sin que para ello haya unos expertos echando cuentas en una calculadora en la capital hispalense a ver cuánto sale de aquí y de allá. Es una cuestión de todos los granadinos y de todos los políticos que tienen representación en la ciudad.