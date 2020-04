La cultura son trabajadores

Desde el inicio del confinamiento, hace más de un mes, numerosas editoriales, plataformas de streaming y personas a título individual han regalado cultura a coste cero. Mientras tanto, el ministro del ramo no propone medidas para paliar la crisis y el sector palidece, abandonado a su suerte. Algunos pensaron que una huelga digital sería buena idea. ¿Apagón en internet? ¿Retuits de consolación y stories para animar a ello? ¿Eso da dinero a los trabajadores para que lleguen a final de mes? Lo simbólico, las palabras, no nos van a salvar de ver vacías la cuentas del banco. Lo simbólico no alimenta, ni paga las facturas de tantos autónomos. El esfuerzo del artista no se puede ver reducido a regalar sus obras gratis en internet porque vivimos una crisis sin precedentes. La cultura no es un ser mitológico que se alimenta del vacío y los aplausos. Hay detrás personas que deben cotizar en condiciones y cobrar un sueldo que les permita una vida diga como a cualquier trabajador. Se nos olvida que ellos también tiene derechos como en tantos otros sectores. La cultura de lo gratis, de cambiar sudor por experiencia, acabará por pasar factura (con o sin crisis del coronavirus).