Los daños colaterales

La serie sísmica ha provocado daños por valor, como mínimo, de 16 millones de euros. Hace ya siete semanas desde aquel sábado en el que todo tembló y, sobre todo, de aquel martes por la tarde en el que la alarma nos hizo salir de forma imprudente a la calle. Afortunadamente, hace dos semanas que no hay temblores reseñables, porque los medios de comunicación decidieron, sin necesidad de consultarse, que un terremoto de menos de 2,5 de magnitud ya no es noticia a estas alturas. Los daños más mediáticos fueron en espacios emblemáticos como la Catedral, pero muchos vecinos vieron cómo se abrían unas inquietantes grietas en sus casas, por no hablar de los que directamente vieron cómo se derrumbó el techo del salón. En el baloncesto existe la maldición del periodista, que siempre que ensalza la seguridad de un jugador en la línea del tiro libre acaba fallando a continuación. Por suerte, nadie ha certificado que si se habla de que no hay terremotos desde hace dos semanas se vaya a gafar la buena racha. A estas alturas los granadinos necesitamos buenas noticias.