Un debate de quinta fila

De estar todos confirmados a ir borrándose uno a uno. Poca personalidad y pocas ganas de proclamar ante la audiencia granadina tienen los principales candidatos granadinos que ayer tuvieron abiertas las puertas de la UGR para realizar entre ellos un debate puramente provincial (porque no olvidemos que la elección es provincial) y desecharon la oportunidad para mandar a sus mejores actores secundarios. Números tres, cuatro y hasta aspirantes al Senado. Qué más da. Lo cierto es que los partidos a nivel granadino no se han tomado muy en serio esta ocasión y han reservado cualquier confrontación para el habitual debate que emite la televisión pública andaluza. Aunque al final esto tiene que ver con el Gobierno de España y en España cabemos todos, no estaría de más que las formaciones de distinto signo sacaran a la palestra temas exclusivamente granadinos que afectan a los votantes de dicha circunscripción y casi por obligación manden a sus números unos. Nadie puede obligarlos, pero el deber moral con sus ciudadanos ahí esta.