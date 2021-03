La decimonovena

Ya es un hecho la aprobación por más de 50 Ayuntamientos de una moción en pro de la escisión de Castilla y León, con el sí de PSOE, PP, Cs, UP y Vox, para solicitar que la histórica Región Leonesa se constituya en CCAA, ex arts. 2 y 143 CE, que permiten la creación de nuevas autonomías, por más que ZP intentara sin éxito eliminar el art. 143 y sus juristas vasallos se afanasen en adoctrinarnos con falacias jurídicas, fabulando sobre que dicho precepto está agotado, a excepción, claro, de para Navarra, que podrá integrarse sine die en el País Vasco.

Pese a tales maniobras contra la CE, sus arts. 143 y 144 siguen vigentes y permiten nuevas CCAA por el procedimiento preciso que prevén, por mucho que se manipule la STC 100/1984, que lo permite con absoluta claridad para provincias "con entidad regional histórica", habilitando que los territorios que reúnan provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes y las provincias con entidad regional histórica puedan acceder a su autogobierno y constituirse en CCAA.

El actual mapa autonómico se conformó por razones de chantaje político y por conservar caladeros de votos, caso de Castilla y León -inventada por UCD para mantener sus votos frente a la potencia minera de Asturias-León-, o Andalucía -caladero de UCD/PSOE, y cuya división hubiera dinamitado su unidad de voto-.

No hubo pues criterios de identidad regional histórica, cultural y económica común al crear esas autonomías, sólo intereses partidistas, de ahí su fracaso territorial. No es casual que León y Granada sean los únicos Reinos del escudo de España que no tienen CCAA propia. Pero la fuerza de la verdad jurídica e histórica las ampara para erigirse en autonomías.

No extraña pues que el 56% de salmantinos, el 59% de zamoranos y el 81% de leoneses quieran constituirse en la 18ª CCAA de España. Y si León va camino de ser la 18ª, Granada y sus territorios históricos serán la 19ª, porque, como a León, le ampara el derecho que le da nuestra CE, al ser igualmente Reino histórico de España, con mayor historia de autonomía, con 8 siglos de Historia desde la fundación del Reino nazarí en 1238.

¿Dónde están PSOE, PP, Cs, UP y Vox de Granada para unirse y conseguir lo que sus colegas de León? Callados en vez de defender los intereses de nuestra tierra, pero desde Sociedad Civil JxG abogaremos por que el Granadexit se haga realidad y Granada se erija en la 19ª CCAA.

Es imparable que las regiones maltratadas por el proceso autonómico decidan sobre su futuro territorial, dentro de España y la CE.