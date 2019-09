El dedo de Bendodo

Elías Bendodo pasa por ser el consejero más avispado de Juanma Moreno. Ubicuo, líder del clan malagueño, amigo del presidente, pragmático, lo mismo se pone de acuerdo con Serrano que deja que Juan Marín, su padrino, le bautice con manzanilla en Marismillas camino del Rocío. Elías toca todos los palos, hay quien le recuerda al Gaspar Zarrías de Manuel Chaves. El consejero de Presidencia, con cara de malo simpaticón, le espeta a la socialista Ángeles Férriz en un debate que él sabe que la jiennese será quien sustituya a Susana Díaz al frente del PSOE andaluz. Férriz es portavoz de Presidencia del grupo socialista, la que se mide con Bendodo, también fue vocera de la Ejecutiva aunque su presencia se ha ido extinguiendo como la nieve se derrite en los parques: poco a poco, sin que llame la atención. Los bandazos al sanchismo de la dirección andaluza son una cortina de humo para otro tipo de ajustes, Ángeles Férriz ya no será portavoz de Presidencia, será de otra cosa, de asuntos europeos, como si lo es de mecánica cuántica, Bendodo ya no podrá hacer más vaticinios con ella. Ni con la onubense María Márquez, otra de las ex emergentes, que no será portavoz de Educación, sino de Fomento. Espectacular. Hay guerra declarada a las provincias traidoras, las que se pusieron de acuerdo con Ferraz. Y seguirán cayendo.