¿Dónde he dejado aparcado el coche?

¿a quién no le ha pasado? Vas en coche a un centro comercial atestado y, tras un par de horas de compras, te dispones a regresar, de nuevo en coche, a casa, pero... ¿dónde habías dejado el coche aparcado? La situación no suele tardar más de unos minutos en solucionarse, ya sea por la buena memoria o por dar un breve paseo hasta que reconocemos el vehículo, pero sin duda cuando el que deja aparcado su coche es un bebé, la cosa cambia, porque no están suficientemente crecidos para afrontar el reto de encontrarlo.