EN su novela distópica 1984, George Orwell creó la Habitación 101, un lugar de refinada tortura en el que la víctima (siempre un disidente del Gran Hermano) se enfrenta a sus miedos más profundos. Pues bien, la derecha española ya se encuentra en su Habitación 101 gracias una victoria que no le ha servido para nada y que deja a Sánchez perfilándose de nuevo como presidente del Gobierno, Bildu definitivamente blanqueada y todos los medios aceptando con normalidad que Puigdemont puede ser la solución para salvar la situación de bloqueo tras el 23-J. La gobernabilidad del país está en manos de un fugado de la justicia que no deja de insultar y ridiculizar a la Democracia española allí por donde va. Y lo más grave es que todos saben que Pedro Sánchez no tendrá ningún reparo en aceptar las condiciones del ex presidente de la Generalitat si eso le permite seguir aferrado al poder. “Pájaro seas y en manos de niño te veas”.

El bloque de la derecha ha pasado de creerse que iba a veranear en la suite de un gran hotel a verse encerrada en la Habitación 101. ¿Qué ha sucedido? Empecemos por el PP, el directo responsable de su derrota pese a que sus palmeros se empeñan en culpar al hermano pequeño, Vox. Lo más evidente son sus malos resultados en Cataluña. Algunos dicen que estos se deben a su falta de sintonía con el catalanismo, sin recordar esas grandes bolsas de voto antinacionalista que afloraron con el triunfo de Ciudadanos en 2017. Sencillamente, el PP no ha sabido conectar con ese voto que permite crecer en Cataluña sin renunciar a la idea de una España unida y solidaria. Este es su gran reto y no debe retrasarlo ni una hora más. Pero, sobre todo, el centroderecha ha sido víctima de una de las peores campañas que se recuerdan, con un candidato, Alberto Núñez Feijóo, errático y cobarde, amarrategui (como dirían los futboleros), que ha rehuido los debates y ha usado datos falsos en las entrevistas; incapaz de tener un criterio claro en los pactos con Vox, comprando el discurso de la izquierda sobre los de Abascal de una manera que pone en evidencia complejos e inseguridades que son producto de la ausencia de una verdadera cultura conservadora en el PP dominante.

Vox, por su parte, se ha empeñado en mostrar su perfil más desagradable, con un programa que no conecta en absoluto con la sociedad española, metiéndose en barrizales que no llevan a nada, como la negación del Estado de las Autonomías (cuando estaba en plena pelea por conseguir consejerías) o la violencia contra las mujeres (al mismo tiempo que los telediarios daban todos los días el titular de una asesinada)... El resultado está ahí: Sánchez, crecido, y la derecha, en la Habitación 101.