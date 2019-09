"¿tienes un chicle?". "¿Que si quiero, o que si tengo?". De tratarse de horas extra en el trabajo y no de la chuchería, el cerebro seguro que no maquilla el sonido. Porque querer entender no es lo mismo que hacerlo correctamente. Cuando el deseo se cruza, los sentidos se confunden y se dejan caer en brazos de 'por si acaso'. "Que si quiero o que si tengo" y un ojalá a la deriva en los segundos de espera.