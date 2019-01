El desequilibrio existe

Lo de la obsoleta red ferroviaria extremeña en pleno siglo XXI, además de arrollar la demagogia del socialismo cuando no gobierna, demuestra que no es aquella una excepción, sino la confirmación de que en España, no ya sólo durante el desarrollismo franquista, también en nuestra democracia, lo del "café para todos" ha tenido, y tiene, diferentes velocidades presupuestarias.

Nos quieren convencer de la solución que las políticas socialdemócratas proponen, como redistributivas del esfuerzo fiscal con referencia en la progresividad. Pero no es difícil comprobar cómo, en la práctica, no todos los territorios han tenido la misma consideración inversora de los recursos públicos, generando con ello un agravio difícilmente asumible. El AVE puede ser el ejemplo más cercano. Todo lo ferroviario en suma puede ser el ejemplo de las carencias en el equilibrio político/redistributivo español.

Ha coincidido siempre que la velocidad inversora más lenta ha sido la elegida para los territorios de menor renta. Como si la condena a las regiones de inferior desarrollo no exigiera un cambio de ralentí para vencer su resignación histórica, y no asumir el castigo sin más discordia por quienes durante décadas veían el progreso por televisión más que por su calle. Autovías, autopistas y circunvalaciones, juegos olímpicos, exposiciones universales y tal.

No pueden ser castigados, ni rehenes de una ley electoral que premia independentismos, los españoles no agraciados con que sus diputados en el Congreso tengan la llave presupuestaria para, gracias a su voto decisivo, amarrar para su territorio ingentes inversiones a cambio. Lo que lograron vascos, catalanes o canarios no ha sido correspondido en otras regiones, quizá de menor ambición nacionalista pero de igual o superior necesidad de progreso.

Nada tengo, al contrario, contra quienes tienen mucho modernizado en infraestructuras de transporte, pero sí que me provoca rechazo que el equilibrio se rompa siempre a favor de los más avanzados. Habría que crear una plataforma denominada El desequilibrio, como Teruel, existe, para unir a las provincias no premiadas con el premio gordo de la gran inversión. Murcia existe. Granada existe. Huelva existe. Almería existe. Zamora, Huesca y Palencia existen. Y Badajoz, Cáceres, Cuenca, Albacete y Guadalajara existen, etc. Me da a mi que atender eso sería mucho más progresista que irse de vacaciones navideñas exclusivas en avión oficial a Lanzarote.