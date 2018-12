La despedida conjunta del Metro y el Sol

Pocas estampas causan tanta impresión como una puesta de Sol. Con la marcha del astro rey llegan las sombras y la oscuridad. Algo parecido sucede cuando el Metro de Granada encara su tramo soterrado en pleno campus de Fuentenueva. Y en la imagen que encabeza este texto, ambos se dan la mano para ocultarse juntos y dar paso a otra realidad. Una curiosa instantánea que, no obstante, no debe hacer olvidar que no hay mal que cien años dure. Porque el Sol volverá a salir por la mañana y el ferrocarril metropolitano por la plaza de la Hípica.