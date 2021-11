Tal como aparece en la imagen podría usarse como un tambor porque 'maneras' no faltan, pero lo que resalta realmente es el maltrato al que en no pocas ocasiones se da al mobiliario urbano, ése que es de todos. La papelera ha sido arrancada de cuajo y cuando los autores han visto que su 'heroicidad' no ha servido absolutadamente para nada la han dejado de esta guisa demostrando, eso sí, su absoluta falta de educación.