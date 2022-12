Un día cualquiera de otoño

Días en que uno no sabe hacia donde va a dirigirnos el tiempo. Caminas por la calle, como todas las mañanas, magullando asuntos que a diario atropellan tu mente hasta perder la certeza del tiempo. Sientes el Otoño; a veces frío, otras nublado, lluvia, hojas cayendo... hoy en cambio hacía frío y sol. Un banco de cualquier calle, de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Hombre y mujer. Aparentan discutir. Él le decía que no, que la crisis no podía ser eterna, que quedaba mucho para el desahucio, que no se preocupara más, que pronto todo se solucionaría. Que si había llamado a los abuelos para que recogieran a los niños del cole. Que el grifo seguía roto y no paraba de gotear.

Ella miraba al suelo. Tenía frío. Últimamente todo parecía detenerse en aquella calle, en aquel día que nada distinto depara en sus vidas. Hacía tiempo que sólo gris era el color. La persiana del local comenzó a abrirse. Interrumpieron su conversación. Se levantaron sin apenas mirarse. Ella se queja de los pies, de lo inflamados que están, del trabajo que cuesta incorporarse después de seis meses de embarazo. Él la ayuda mientras con la mirada observa las numerosas personas que entran al local recién abierto. "Llevo desde las siete y cuarto aquí, y al final todas se nos están colando", murmura.

Ocho de la mañana. Cuentan que allí, cuando sacas número, la vida te devuelve la realidad en la ventanilla nueve. La de los números, la de la crisis, la de las cifras de paro, la del hijo que con seis meses está a punto de venir y nadie puede ofrecerle futuro... en aquella cola, apenas importa Pedro Sánchez, el Constitucional, los catalanes o el Francia-Argentina. Sólo un sello. Nada más. Suficiente para no bajarte del carro.

A escasas calles, otro local. Otra cola. En aquella sólo dan comida para ellos y algo de alimentos para llevar a casa a sus hijos. Hoy les dieron un poco de ropa de abrigo. Aprieta el frío. Los niños pasan frío. En la cola nunca estuvimos tú y yo. Nada se altera, todo viene como llegó, monocolor, cabizbajo, en silencio. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana. No sé quién lo dijo, pero quizá por ello hace tiempo no se miran a la cara.

A la salida, prometieron no hablar más del desahucio delante de los niños. Y arreglar el grifo. Era un día de otoño. Hacía frío. Pero solo era un día cualquiera de otoño.