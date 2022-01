En Granada no sólo lució el sol, sino que el astro rey lo hizo para regalar a todos una magnífica jornada dominical. Se puede decir que el de ayer fue un día primaveral, tanto que más de uno no dudó en echarse al brazo la prenda de abrigo con la que hay que salir de casa porque, se quiera o no, el calendario indica que la estación que se tercia es el invierno. Es de suponer que la lógica se impondrá en los próximos días y habrá que volver a abrigarse.