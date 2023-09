Tras las últimas elecciones generales, afrontando las vacaciones veraniegas, decidí aparcar mis opiniones sobre política nacional y, especialmente, sobre un Gobierno, aún en funciones, que no goza de mi aprecio. Pero sí quiero dejar claro todo lo que yo no he dicho ante la situación actual, donde los españoles nos jugamos, o una rocambolesca investidura llena de trampas y engaños, o pasar de nuevo por las urnas, por otra parte, lo mejor que le puede pasar a España.

No, yo nunca he dicho esto: “El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra dentro de la Constitución española. No han tenido la amnistía y no van a tener un referéndum de autodeterminación”. Esto lo ha dicho Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta en plena campaña. Tampoco he sido yo el que ha afirmado que: “La amnistía supondría la desaparición del delito de golpe y la democracia quedaría desprovista de uno de los tres poderes del Estado. La amnistía no es posible en nuestro país, ni en ninguna democracia porque suprime el delito, lo que significaría que el poder judicial no existe”. Esto lo dijo Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de Sánchez y catedrática de Derecho Constitucional. Y, a pesar de estar totalmente de acuerdo con todo lo que dicen, tampoco he dicho que: “La amnistía no está contemplada en la Constitución. Se planteó cuando España pasó de ser un régimen dictatorial a una democracia, pero somos un régimen completamente democrático desde hace más de cuarenta años, por tanto, esa figura no cabe en la Constitución”, ese fue Luis Planas, Ministro de Agricultura, quién lo dijo, o “la amnistía no cabe porque supone el olvido del delito y aquí no hay olvido, hay perdón para construir un futuro mejor”, estas palabras son de Juan Carlos Campo, ex-ministro de Justicia y miembro del Tribunal Constitucional. Y sigamos con los ejemplos de afirmaciones de miembros del Gobierno PSOE + Otros: “No va a haber amnistía, ni autodeterminación. Va a haber diálogo, sí, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles”, dijo con efusividad Mikel Iceta, ministro de Cultura, o esta otra taxativa perla del ministro del Interior, Grande-Marlaska: “la amnistía no está reconocida en el ordenamiento jurídico español”.

Después de todas estas afirmaciones, a las que hay que unir las expresadas por históricos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Rodríguez de la Borbolla, Nicolás Redondo Terreros, Joaquín Almunia, Jesús Eguiguren, Joaquín Lamban y un largo etc. ¿Qué están negociando con Puigdemont? ¿Es que esperan que el Tribunal Constitucional ratifique que la amnistía es posible en nuestro ordenamiento? ¿Es posible que a los socialistas no se les caiga la cara de vergüenza forzar una amnistía que, a todas luces, será una ley dolosa, evitando la inconstitucionalidad con trampas, subterfugios legales y eufemismos ad hoc? ¿Es que creen que, después de haber afirmado todo lo que han venido afirmando, van a engañarnos a los españoles con premeditación y alevosía? ¿O quizá pretenden evitar el pronunciamiento del Tribunal? Si así ocurriese, no quedan más que dos vías: o dimiten de inmediato los miembros del citado Tribunal, los del Gobierno y hasta el Rey, o dimitimos en masa todos los españoles por gilipollas.