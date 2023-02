No es el "Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo", pero casi. En momentos en los que la economía no anda fina y los impuestos almidonan la capacidad de maniobrar, los autónomos tienen que ofertar su producto llamando al máximo la atención, como es el caso. El autor de este anuncio a pie de calle, no sólo arriesga en el precio, atractivo de por sí, sino que además se la juega con no cobrar si el cliente no queda satisfecho.