Un dinero que es de todos

Los cerca de 600.000 euros que el Ayuntamiento pretende ingresar en concepto de revisión y control de los contratos de la zona ORA y la grúa, así como del mantenimiento de jardines y zonas verdes, no son para nada una cantidad baladí. En tiempos difíciles, y habida cuenta de lo delicadas que están las arcas del Consistorio, no se puede permitir que una empresa concesionaria no cumpla el pliego de condiciones pactado para la prestación de un servicio. Ha llegado el momento, pues, de hacer efectiva dicha cantidad si, tal y como aseguran desde el equipo de Gobierno, tanto Ambitec Servicios (ahora Sorigué) como Setex-Aparki no son capaces de cumplir aquello a lo que se comprometieron. El caso de la empresa que gestiona los parquímetros en la capital es más sangrante si cabe, pues hay que recordar que el estacionamiento regulado cuenta con una oposición vecinal no poco importante y su idoneidad es motivo de discusión en la actualidad. Una ciudad que afronta retos importantes, y que necesita atender casos de emergencia social, no se puede permitir que el dinero público se malgaste.