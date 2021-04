Una discoteca en la cama

Aunque ahora parezca algo del Pleistoceno por los toques de queda, hubo un tiempo en el que las discotecas funcionaban a pleno rendimiento. Y en general sin problemas con los vecinos, sobre todo las que están en polígonos, pero es cierto que la convivencia entre el ocio y el descanso no siempre ha sido idílica. Los vecinos de Pedro Antonio Alarcón que han tenido durante décadas que ir sorteando los vómitos de la noche anterior pueden dar fe de ello. El caso es que el TSJA ha vuelto a dar la razón a los vecinos en su conflicto con la sala Prince. Quien ha vivido al lado de una discoteca y al día siguiente tenía que trabajar sabe perfectamente qué nivel de impotencia se sufre ante los descerebrados que no entienden que se puede compatibilizar la fiesta y el descanso del prójimo. En este caso, más allá del comportamiento de los clientes, el TSJA señala que durante años se han vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos por el "ruido persistente" que generaba la sala de fiestas. Esperamos que, en la vuelta a la normalidad, los vecinos de las discotecas no tengan que escuchar el Despacito desde su cama.