El discreto encanto de la tarifa

Hace seis años subió la luz. Y hace tres. No tanto como ahora, aunque también generó alarma social. Pero gobernaba el PP de Rajoy. Y ya se sabe cuán mala es la derecha que sube la luz para pisotear a la clase obrera; para que pase calor y frío y no pueda lavar ni planchar la ropa. Y por eso van los líderes de Podemos con esas pintas. Bueno, iban. Que un ministerio no es un sacramento y no sé si imprime carácter, pero mejora los ingresos. Y ahí, todos nos aplicamos la Ley de Engel. Sin ese final, que este también era alemán, pero nunca fue comunista como don Federico. Por cierto, lo que demostró Ernst Engel es que cuando aumentan los ingresos decrece el porcentaje de renta dedicado a artículos de primera necesidad y crece el asignado a bienes de lujo. Y a ver quién lo desmiente.

La cuestión es que desde fuera del gobierno, la combatividad de Podemos contra la subida de la luz fue digna de una epopeya homérica. Se echaron a la calle contra las eléctricas, el IBEX, las puertas giratorias y los poderes fácticos. Además de contra el fantasma de Franco. Que algo tendría que ver. Y que ya es parte de su vida. El dictador es a las protestas de Podemos como Margaret Dumont a las películas de los Hermanos Marx. Indispensable. Y eso que el marxismo no está de moda. Salvo el de Groucho. A quien han homenajeado en estos días, haciendo suya aquella genial frase, aplicable a políticos de toda laya: "Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros".

Basta bucear en Twitter que es la hemeroteca popular, para encontrar las proclamas de algunos ministros, como la de Igualdad o el de Consumo que, igual que el señor Echenique, se contradicen con sus pedagógicas explicaciones actuales. Si manda el PP, la tarifa horaria es una estafa. Si lo hace este gobierno progresista, es una oportunidad para las familias obreras que, al parecer, sólo usan los electrodomésticos en las horas valle y fines de semana. Y además, es superecológico. Así que si lavas la muda de madrugada y planchas al alborear el domingo, salvas cuatro árboles y tres macetas de geranios. En fin, que tanto argumento interesado según el puesto, me ha recordado aquella letrilla que decía: "Suele decir Pepe Arana: / En política idolatro / la forma republicana / porque dos y dos son cuatro. / Denle un sueldo y a fe mía / jurará que con ahínco / defiende la monarquía / porque tres y dos son cinco". Y ahí lo dejo.