Los 'discursos vaciados'

No sólo lo hacen los políticos, los que estamos al otro lado también caemos en el error de creer que hay cosas que se pueden mejorar. Que España se vacía es algo tangible y no es de ahora. Viene de lejos, de revoluciones industriales y de otros procesos políticos y económicos. Y que se seguirá vaciando (unas comarcas más que otras) es algo que seguirá sucediendo por más que algunos políticos hablen de pactos grandilocuentes o se propongan parches que, al no ser rentables económicamente para el que los implementa, no acaban sirviendo para mucho. Raro es el día que no hay de un centro de salud que no pasa consulta, una supresión de una unidad escolar o se anuncia el cierre de algún servicio que acaba redundando en el desequilibrio territorial. Tampoco es cuestión de cruzarse de brazos por difícil que sea y está claro que hay un reto por delante de buscar fórmulas y dotar a los pueblos de soluciones que ayuden a equilibrar la balanza con las capitales. Hay que ser serios y señalar que hay servicios que sostener porque tienen una rentabilidad social y de alguna forma cuidar al medio rural. Dejarse de 'discursos vaciados'.