El drama en cualquier esquina, en cualquier colchón

El drama está en cualquier parte. Está en un colchón raído tirado bajo el dintel de una puerta en el mes de enero en Granada sin más armas que un par de colchas y de mantas para intentar engañar al frío. Basta con salir a la calle cualquier día del año para darse cuenta de que el drama está más cerca de lo que creemos. Y por más que nos creamos inmunizados no sirve de nada no mirar al drama a la cara y obviar que como diría Galeano el desarrollo desarrolla desigualdades. Y nuestra sociedad, que tiene cosas muy buenas, no se escapa a las desigualdades.