El dron hasta el botellón

No había suficiente con el 'nuevo audiovisual' y el uso excesivo del dron en series, películas y en el reportaje de fotos familiar, como para ahora no tener ni un gramo de intimidad en la calle. Ya es de por sí cuestionable que alguien no pueda tomar una cerveza en la calle -¿por qué sí un refresco de cola o una bebida energética?- si lo hace de un modo responsable con el entorno sin agitación ni ruido y tirando la lata al contenedor, como para que ahora la Policía Local también use el dron para fichar a la población a cada minuto. Resulta que la calle no es de usted ni de nadie (hoy en día no estaría cómodo en la vía pública ni es el mismísimo Fraga) porque a las múltiples cámaras también hay que sumar los policías de balcón y los drones de curiosos y de agentes. Unos cacharros que aparte de curiosearte pueden caerte en la cabeza. Es decir, que más allá de la legalidad de la nueva estrategia policial respecto a la protección de datos habría que ver su punto de vista ético. Como lo de trasladar a Hacienda el ruido en los pisos. A este paso será mejor quedarse siempre con la 'cojineta' en casa y no pisar la rúe.