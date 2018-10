Los políticos granadinos, y no sólo los de aquí, tienen 107.700 razones para pensar en cómo mejorar la economía de la provincia. El número hace alusión a las 107.700 parados que registra la última Encuesta de Población Activa y que arrastran un mensaje muy preocupante. El de que la economía de Granada va dos o tres marchas más lentas que las de España y Andalucía, y que no es capaz de crear oportunidades laborales suficientes. No hablemos de calidad.