Dicen que la edad es solo un número y, objetivamente, es cierto. El problema es que, por mucho que nos empeñemos, el paso del tiempo se nota y no somos iguales con 20 años que con 60. Por eso, por mucho que queramos, como en los tiempos de juventud, disfrutar de las atracciones navideñas del Paseo del Salón, es posible que no podamos, pues nuestro cuerpo ya no es tan ágil como antaño y nos cueste disfrutar de esos pequeños momentos.