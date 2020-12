Es la eficiencia

Defendía Keynes en Las posibilidades económicas de nuestros nietos, una conferencia que impartió en Cambridge en 1928, que muy probablemente, dentro de un siglo, las sociedades de los países avanzados estarían en condiciones de satisfacer todas sus necesidades materiales con un esfuerzo laboral máximo de tres horas al día. Durante la Gran Depresión muchos ponían en duda la capacidad del capitalismo para superar la crisis y se dejaban convencer por los cantos de sirena de los totalitarismos que, a izquierda y derecha, prometían paraísos anticapitalistas de economía planificada que acabaron en dictaduras de hambre, dolor y muerte.

Hoy trabajamos dos tercios de las horas anuales que nuestros abuelos. Añadamos la mejora de las condiciones de trabajo, las vacaciones pagadas, la semana de cinco días, la reducción de la vida laboral, el sistema de pensiones y el aumento de la esperanza de vida. Entonces se trabajaba cincuenta años de una vida que no solía sobrepasar en mucho los sesenta. Hoy, unos cuarenta cuando vivimos más de ochenta. Ese desarrollo no ha surgido del BOE sino que es fruto de la tecnología, la eficiencia y el aumento de la productividad. Las condiciones de vida, medidas en PIB per cápita, han mejorado de un modo desconocido a lo largo de la historia. Por tanto, la reducción de la jornada de trabajo será siempre fruto del aumento de la productividad y la eficiencia que generarán crecimiento económico. La productividad general aumenta con el desarrollo tecnológico, la mejora del capital humano, fruto de una educación de calidad y la eficiencia de las empresas. Y la conseguirán si dirigen sus políticas hacia la cualificación profesional, la retención del talento y la implantación de tecnologías de la información y la comunicación que le permitan disminuir los tiempos de trabajo. Las empresas que apuesten por el modelo stajanovista seguirán extrayendo carbón a pico y pala mientras sus competidores lo harán con un robot gestionado a distancia. Y el mercado, como siempre, premiará a las eficientes.

Pretender imponer una jornada laboral de cuatro días por decreto es fruto de esa visión estatista de la economía propio de la izquierda comunista. Y no es más que un brindis al sol. El futuro estará en la eficiencia y la colaboración entre capital y trabajo porque, en palabras de Keynes "el problema económico no será el problema permanente de la raza humana".