Las elecciones que vienen

Ya están aquí. Este mayo de este 2023 no sólo es el mes de la Virgen, como se enseñaba antaño, sino que este año tiene el aliciente de que finalizará con unas elecciones que abrirán un calendario electoral que finalizará en los últimos meses del año con la convocatoria de las elecciones generales. Para abrir boca están las Municipales 2023, que determinarán los regidores de las ciudades y los pueblos para los próximos cuatro años. Se celebran quizá en un ambiente algo caldeado debido a la influencia que la política nacional está teniendo durante esta legislatura y que seguramente tendrá su incidencia en muchos a la hora de depositar el voto. No debería ser así porque lo que se va a determinar el próximo día 28 son los nombres de los que van a ejercer la política más cercana, quizá la menos ideologizada porque en el fondo poner o no farolas no es de izquierdas o de derechas, sino de políticos que tengan la determinación de hacerlo. Lo deseable dentro de unos días es empezar a oír propuestas reales, alejadas lo más posible de esa demagogia tan propia de los políticos que se la juegan. En el fondo, el que se la juega es el ciudadano.