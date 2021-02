El embrollo de los pueblos

La Junta de Andalucía ideó hace un mes un sistema para controlar la pandemia del coronavirus que se está demostrando efectivo, pero que es de un lío de padre y muy señor mío. Los pueblos no se enteran de cuando se tienen que confinar y desconfinar, que en el fondo es muy fácil: si tu situación empeora solamente podrás aliviar el cierre de bares y comercios, o en su caso poder salir del municipio, pasando dos semanas en la misma situación. Eso es evidente, pero claro, mantener el control es difícil, sobre todo si lo que hay es que decidir sobre 174 municipios que tiene la provincia de Granada. Y así es normal que haya malentendidos, que se envíen listados a la prensa y se modifiquen al rato porque un pueblo estaba cerrado y no debía, y otro estaba abierto pero tenía que cerrarse. Da la impresión que era una medida temporal, ya que el ejecutivo andaluz tomó esta determinación mientras pedía herramientas al Gobierno central para decretar confinamientos domiciliarios. A final no hubo autorización y el método de encerrar la IA se ha quedado más que lo esperado. Y al final se está doblegando la curva sin 'encarcelar' en casa.