Nos encanta la polémica

Sobre el pueblo español se han hecho muchas generalizaciones. Que nos encanta escucharnos, pero no tanto escuchar al de en frente o, que somos ruidosos, por poner dos ejemplos. No es que seamos muy partidarios de las generalizaciones, pero algún posillo de razón llevan en muchos casos. Otra característica que es extensible a los españoles, aunque no se comente tanto, es la de la polémica. Vivimos siempre enfangados en eternas polémicas y si no las hay la inventamos. Que España va a mostrar en Eurovisión la imagen de la Alhambra en el momento de las puntuaciones, ahí están los grupos partidarios del boicot a Israel para explicarnos que se trata de una "instrumentalización de la imagen". Quizás lo que no han reparado los grupos del boicot es que la gran mayoría no vemos Eurovisión, porque nos parece un programa espectáculo y demodé donde lo importante es el show y no la música, o que no nos dejemos llevar por esa emoción que arrastra a los políticos a colgarse medallas porque salga la Alhambra, con sus siglos de historia, en Eurovisión como si le hiciera falta. Lo que no reparan es que nos da igual tanta polémica vacía.