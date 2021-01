Un enero de 'supercuesta'

Lo de este enero va a ser como mezclar Los Pirineos y Los Alpes en el Tour de Francia. Va a ser más grande que el Tourmalet, el Angliru, el Mortirolo y la Subida al Veleta juntos. La humanidad entera se prepara para una cuesta de enero terrible con el coronavirus golpeando fuerte, sesgando vidas, llenando hospitales y minando la moral de un mundo más loco si cabe. Mirando hacia dentro, Andalucía ha actuado como cabía esperar dejando que pasara la Navidad para volver a endurecer las medidas. Toca aplicarse y colaborar mucho entre todos para que el invierno sea menos duro y la rampa se pueda subir a base de relevos. Con toda la fe puesta en la vacuna y en la buena gestión de las dosis. Pero también con recelo ante una factura de luz disparatada, cuando obligan a la gente a quedarse en sus casas. No estaría de más que los gobernantes mirarán por los de abajo, esos que dicen proteger, y en este invierno duro de quedarse en casa la economía no sea el gran obstáculo. En definitiva, a la humanidad le toca darle a los pedales y no desfallecer en esta 'supercuesta' de enero.