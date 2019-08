¿Dónde estaban entonces?

En qué andaban los políticos de Cs y el PP -y de otros partidos- cuando al entonces alcalde Paco Cuenca se le ocurrió pagar medio millón para traer la final de la Copa de la Reina y un partido de la sub 21 a pesar de que la ciudad estaba en número rojos. El mérito de un concejal de la oposición es criticarlo en el momento y denunciar lo que es una obviedad: no estamos en la tierra del chavico para este tipo de fastos y más si sabemos que no se reembolsarán. Desde el trono, todo es más fácil.