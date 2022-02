El error y la mentira

El Congreso de los Diputados de España ha vuelto a ser el congresillo de Españistán. Una norma, presuntamente importante, como la Reforma Laboral, no ha concitado los apoyos amplios que sugería el acuerdo alcanzado por los (dirigentes de) los agentes sociales y ha resultado aprobada finalmente, tras la mentira de dos diputados de UPN y el error de un diputado del PP, suspense aritmético añadido por Batet, por la mínima. Un éxito pírrico que cifra el leitmotiv de estos tiempos nuevos de políticos cutres: ganar como sea, ser el menos malo en lugar de algo bueno.

Errar es humano e incluso inspira indulgencia en circunstancias normales, pero se explica poco en un diputado cuya labor parlamentaria del día se centra en efectuar la votación sobre la propuesta. El diputado popular, ausente del hemiciclo justificadamente por enfermedad, según se ha expresado, solo tenía que votar: sí, no, abstención. El voto telemático está ensayado y validado en el Congreso, ya no es una novedad. Cabe el error humano, difícilmente el error técnico. Si hubiera habido un error técnico, sería fácil acreditarlo porque las máquinas lo reflejarían. A estas alturas, nada. Si es un error humano, indulgencia mediante o no, cabe asumir el error y pedir disculpas, si es que se cree en tal obligación. El voto del diputado es la expresión máxima de su labor. Acertado o equivocado, una vez emitido, solo queda su escrutinio. El nivel apabulla, sí.

La mentira es otro propio humano. En este caso no inspira indulgencia. Normalmente, el mentir se acompaña, una vez descubierto, de la excusa, no para pedir perdón, sino para justificar la acción. Los diputados de UPN, en mi opinión, gozaban de todo derecho para saltarse la disciplina de partido (perversa manifestación del control partidario de los mandatos representativos, raíz del poder de tanto mercachifle y motivo para reformar con urgencia el sistema electoral, antes de que los mercachifles lo revienten) si no estaban de acuerdo con la línea definida en Pamplona para salvar la honrilla del alcalde. Lo que no es asumible desde una concepción democrática es que comprometieran en público y en privado votar sí y, luego, votaran no. Lo justificaron para evitarse presiones. Tan calmados, sin que pareciera importar que sus electores, y todos, sepan, sepamos, que mienten.

Los que hoy se sientan en el Congreso han enseñado que el error y la mentira son activos políticos para ellos, aunque el error aleje de la excelencia y la mentira aparte de la verdad debida a los electores. Cuando la derecha aplaudió la derogación del decreto, hooligans, aplaudía la mentira; cuando la izquierda la convalidación, hooligans, la victoria del error. Ninguno podía celebrar su mérito porque no lo tenían: o sale porque se equivocan, o no sale porque mienten. Sus gestos de espanto o alivio envilecen la sede.

El problema es que unos nos dirigen y otros aspiran a hacerlo. El drama es que son ellos.