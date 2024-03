Un escaparate blanco

Si hace unos días dedicábamos este espacio a hablar sobre el mal arranque del año para Sierra Nevada, marcado por los continuos cierres a causa del temporal, ahora toca hablar de la otra cara, con una Sierra que se ha convertido en escaparata mundial gracias al campeonato de snowboard esta semana, en la cual además el temporal ha remitido, aunque aún con bajas temperaturas y nieve, lo que ha permitido no cerrar la estación, que no para de recibir visitantes, espoleados además por un puente oficioso, que no oficial, que está invitando a todos a disfrutar de la nieve.