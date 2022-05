De las escuchas y más

Pegaso era un caballo blanco con alas, nacido de la sangre de Medusa, que sólo podía ser domado por jinetes de buen corazón. Éste es el nombre que eligió la empresa nacional para sus automóviles y camiones. Está el nombre de actualidad, porque ha sido elegido para designar una red de escuchas ilegales y con más de un año de retraso nos enteramos que ha sido usado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nuestra Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, lo que significa que salvo resolución judicial, no pueden ser compartidas fuera por los que no son destinatarios de ella.

Las escuchas ilegales han sido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a la ministra, Margarita Robles. El independentismo catalán había acusado al Gobierno de haber ordenado espiar a sus socios, espionaje que se hizo a través de Pegasus, un invento para facilitar las escuchas no acordadas por la autoridad judicial. Esto ocurrió hace más de un año y prácticamente no hay más información. Por ello, no veo qué interés tiene escribir de esto, porque ni sabemos de qué se pudieron enterar los usuarios del sistema, ni qué remedio se puso. Lo único que se sabe cierto es que las escuchas ilegales se llevaron a cabo en 19 y 31 de mayo de 2021. Como dato complementario también se sabe que el hackeo del teléfono de Sánchez fue un día después de su visita a Ceuta. El tema, pese a su trascendencia, no ha suscitado mucho interés, ni curiosidad y sólo se conoce que se ha abierto una investigación por revelación de secretos, por el presunto espionaje al presidente y a su ministra.

Por boca del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sabemos que, después de la dos intrusiones, no hay prueba de que se haya producido una intromisión posterior. Pero el independentismo cuestiona la credibilidad de las escuchas a Sánchez y las califica de cortina de humo. Y dirigentes independentistas de ERC, JxCat y de las Entidades soberanistas dicen que el Ejecutivo de Madrid quiere tapar que se accedió a los móviles de 63 políticos y activistas vinculados al procés. ERC está castigando al Gobierno y no votó el Decreto de medidas urgentes para paliar los desastres económicos de la guerra. Bildu echó una mano a la continuidad de lo que se ha llamado "mayoría de la investidura" predicando lo que Sánchez llama política "sana" en contraposición a la política insana de quienes se oponen a las medidas.