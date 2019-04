El 'espai granada'

El Granada CF también quiere tener un estadio del siglo XXI, el mismo proceso en el que están ahora mismo enfangados el FC Barcelona y el Real Madrid. Los estadios ya no son sólo el lugar al que acudir cada dos domingos para poner el sistema nervioso a prueba, ahora deben ser también una importante fuente de ingresos, para lo que tienen que contar con zonas comerciales y de restauración para exprimir al máximo la instalación. Y al igual que Bartomeu proyecta el Espai Barça, el Granada CF quiere tunear Los Cármenes, para lo que el Ayuntamiento cederá por 40 años toda la manzana y el pasillo entre el estadio y el Palacio de Deportes se convertirá en una zona de bares. La inversión será de 20 millones de euros, pero no hay previsión del inicio del grueso de las obras, por lo que es posible que el estadio del siglo XXI no llegue hasta mediados de la centuria. Como en otras cosas, la NBA ya revolucionó los estadios hace años para convertirlos en auténticos centros de ocio para los aficionados y una mina económica para los propietarios.