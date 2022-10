Los españoles no le quieren

Según el periódico El País, esto es lo que esta mañana se preguntaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y del PSOE, delante del espejo, que no se explica que los españoles valoren positivamente la práctica totalidad de sus medidas de gobierno y luego no quieren votarlo. Pasamos por alto lo de "valoran positivamente", a lo mejor no es cierta esa valoración positiva, porque por cada medida de gobierno aceptada hay un sinnúmero de críticas. El mismo redactor del artículo nos da la explicación: las mejoras políticas solo darán votos "si la economía mejora". O sea, que nada ha cambiado y para que no quepa duda añado, "si las cosas no van mejor con el Gobierno actual que con el anterior, no es probable que se lo agradezcamos en las urnas" y "cuando la economía crece recompensamos al partido en el poder" y "en la política, como en la vida, puedes intentar que te quieran, pero no lo puedes controlar".

Por su altura, y por todo su porte, es lícito que Sánchez considere no solo que es guapo, sino que por ello sus propuestas de gobierno le tienen que rendir votos, lo que sí ocurría con Felipe González. Cuando estaba en política solo en una ocasión hablé con González en los pasillos del Congreso al finalizar el debate de la moción de censura de Antonio Hernández Mancha, a la sazón presidente de AP. La moción concluyó con un sonoro fracaso, como resultado de una actuación mal preparada y en la que se habían empeñado algunos compañeros del partido, los mismos que habían apoyado al rival de Antonio en la elección del cargo. Felipe, pese a estar aún caliente por el debate, se mostró comprensivo y casi paternal con Antonio Hernández Mancha.

La noticia de actualidad es el fichaje de Juan Marín para las filas del PP. Entra con buen pie, pero habrá despertado celos e irritación en las filas del PP, porque ha sido designado para la presidencia del Consejo Económico y Social de Andalucía, con un sueldo anual de 65.000 euros, y con ello son tres, de los cinco ex consejeros de Cs, los que siguen ostentando cargo público: Rocío Blanco repite al frente de la Consejería de Empleo en esta nueva legislatura. Marta Busquets, que fue ex presidenta del Parlamento Europeo, ya antes se habían pasado al PP como los portavoces naranjas Sergio Romero y Teresa Pardo.