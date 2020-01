A la espera del VAR doméstico

En la estación de autobuses de Granada repiten dos veces la salida de los autobuses y sus destinos. El autobús con destino a Málaga va a efectuar su salida dentro de breves momentos. El autobús con destino a Málaga va a efectuar su salida dentro de breves momentos. Es la misma voz siempre, aunque el otro día creí notar un cierto cansancio en el tono de la locutora cuando lo anunciaba por segunda vez. También en el metro te anuncian por dos veces la estación a la que vas a llegar: "Próxima parada: "Méndez Núñez". Cuando estás llegando, igual; "Próxima Parada: Méndez Núñez". Me imagino que te lo anuncian dos veces por si la primera te ha pillado distraído y no te has enterado.

Por eso me dio por pensar: ¿qué es lo que tenemos que hacer dos veces para enterarnos bien de lo que ha pasado? ¿Hay que leer un libro dos veces? ¿Hay que ver una película dos veces? ¿Hay que echar un polvo dos veces? (que te lo crees tú) ¿Tienes que decirle a tu parienta que hoy no vas a ir a comer dos veces?

Estoy viendo que conforme llega la vejez nos tienen que repetir los mensajes. Mi mujer me regaña constantemente porque dice que me tiene que decir dos veces las cosas para que me entere. Yo le digo que eso es mentira, que solo me lo ha dicho una vez.

También a veces yo le cuento una cosa y ella me dice que no se lo he contado. Y en esas andamos. Tenemos demasiadas discusiones por eso. Yo creo que son los fallos de la memoria y de la pérdida de neuronas. Y que la ancianidad está a la vuelta de la esquina.

Para evitar estas continuas discusiones sobre las cosas que nos decimos y que se nos olvidan, he tenido la idea de instalar un VAR en mi casa.

Si en un campo de fútbol el VAR (video-arbitraje) puede determinar si ha sido penalti o no o si ha sido fuera de juego o no, en mi casa podremos determinar si mi mujer me ha repetido dos veces la misma cosa o yo le he dicho a ella algo que ha olvidado. En fin, que yo creo que habría que inventar el VAR doméstico. Y lo que diga el VAR irá a misa.

El día en que una empresa lo comercialice conmigo tendrán un cliente fijo. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios