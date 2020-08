La esquinita

Entre los seguidores del Granada CF es creciente la preocupación por el convenio de la entidad rojiblanca con el Ayuntamiento de la capital para reglar el uso del estadio Los Cármenes (lo de nuevo ya no pega). La intranquilidad de los aficionados es lógica, ya que ven, o les transmiten, la amenaza de que el equipo no pueda jugar la Liga Europa. Lo que debería de poner claramente sobre la mesa el Ayuntamiento son motivos por lo que se mantiene en stand by la renovación de la cesión. Marear la perdiz y no hablar claro invita a la especulación. ¿O es que quizá vaya por ahí el asunto?