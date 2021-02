Por los que no están-estamos

Julio López Fernández, Francisco Montoro, Enrique Vico, Evaristo del Río, José Amigo, Antonio Amigo, Antonio Trujillo, Ernesto Salmerón y Ginés Pretel. Los fundadores, la primera directiva del Granada CF. En un día como hoy hay que recordarlos porque sin ellos hubiera sido imposible ver lo que va a pasar esta noche en Los Cármenes. Y se dice ver, que no vivir, aunque en casa todos y cada uno de los que sienten el rojiblanco horizontal se coman los nervios, porque esta maldita pandemia nos ha hecho perdernos los mejores días de nuestra vida como granadinistas... Y con la siempre pesada interrogante de saber si alguna vez volveremos a ver al equipo de todos en tan altas instancias europeas. Por eso, por esa afición que sufre de cerca pero en la distancia de las gradas vacías, que no va a poder ver en su campo a sus héroes batirse con nada menos que el Nápoles, ese equipo que por una casualidad, que son las cicatrices de la vida como dijo Carlos Ruiz Zafón, tienen el nexo común de haber coincidido en la vida de Maradona. Es el primero de los dos partidos más grandes de la vida del Granada. Por los que ya no están, y los que no podremos estar, ¡a por ellos!