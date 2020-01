Al estilo de Los Ángeles

Bengaluru (India), Manila (Filipinas) y Bogotá (Colombia). Son las tres ciudades que completan el podio de las más congestionadas del mundo. Un habitante de estas urbes pierde 243 horas al año en atascos. En el imaginario colectivo hay una ciudad norteamericana como Los Ángeles que acapara siempre los focos por el cine y por sus cinematográficos atascos. Granada no le va a la zaga y si se hiciera una proporción entre número de habitantes y horas perdidas atascos, la ciudad de la Alhambra saldría perdiendo. Qué lástima que Granada tenga el estilo angelino solamente para los atascos. Y es que por mucho que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que los atascos no tienen nada de glamour y son lamentables (y a los políticos más que a ninguno les debería doler) las cifras de congestión en las carreteras y de contaminación que está soportando la Granada metropolitana. No hay modelo y no hay respuesta institucional a un problema grave para la salud y para la calidad de vida. Mientras tanto siempre andamos midiendo la 'rentabilidad' del transporte público, algo que no debería estar sujeto a calculadoras sino a planteamientos de ciudad.