La evidencia de lo precario

Los primeros pasos para la liberalización del sector ferroviario no incluyen la línea de alta velocidad recién estrenada en Granada. Adif ha comenzado a trabajar sobre los ejes "en los que se ha recibido un mayor interés para operar por parte de las empresas". O dicho de otro modo, si los futuros operadores privados del servicio -que habrán de realizar una futura inversión- de momento no muestran interés en la estación de Andaluces habrá que cuestionarse si las infraestructuras que llevan los trenes hasta allí son las idóneas. La pregunta se responde sola. Aún con los convoyes de alta velocidad recogiendo y dejando pasajeros en Granada tras años de espera, la capital aún sigue teniendo un AVE insuficiente, precario y lento por algunos tramos, y que no despierta el interés de las grandes empresas. Los compromisos, sin embargo, permanecen en el horizonte y todavía hay tiempo y margen de mejora. No en vano, toda la red nacional de transporte ferroviario sumará a su oferta el concurso de otras empresas ajenas a Renfe el mismo día: el 14 de diciembre de 2020.