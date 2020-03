Las excusas de ayer y de hoy

Nunca tengo tiempo para leer. Tengo una montaña de libros que se van amontonando en la estantería y es que no tengo tiempo para pararme, con las ganas que tengo de dar buena cuenta de ellos y empezar uno detrás del otro. ¿Películas? ¡Qué va! Tampoco tengo tiempo, el trabajo lo absorbe todo y tampoco quiero calentarme el tarro cuando llego a casa con las tramas tan complicadas y encima ahora que está la moda de los subtítulos que si lees no puedes estar con el móvil. ¿Hacer deporte? ¿Cuándo? Si es que no paro y además los gimnasios son muy caros. Es verdad que no como bien, pero es que cuando llego echo lo primero a la sartén o al microondas y pa'lante o si no llamo a lo que sea rápido que tampoco estamos para ponernos en plan como el Bulli y las esferificaciones. Además, a los pobres nos dejan comer mal a caso hecho. ¿Pero con quién voy a hablar? Si siempre que los llamo están liados y no tienen tiempo, normal que nos hayamos ido distanciando y ya no sepa mucho de sus vidas... ¡Me aburro! Qué voy a hacer tantos días aquí. ¡Oh, espera! Me ha llegado un meme, ¡Qué risa, me parto! ¿Qué decías?