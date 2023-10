Lo fácil que es no confundir

Cuesta muy poco hacer las cosas bien. O al menos hacerlas sencillas. O al menos tener a una persona a la que escuchar, que actualice la información, y que se lea las cosas. En un ministerio, más todavía. El Gobierno se ha visto obligado a matizar esta semana que la variante de Loja, esa infraestructura carísima pero que garantizará que los trenes AVE no circulen a 30 por hora en Granada, también servirá para trenes de mercancías porque forma parte del Corredor Mediterráneo. Algo que se sabía desde hacía un año y algo más. Que nadie en Transportes, antes conocido como Fomento, haya dicho que en el proyecto de obras de la variante hay que cambiar la consideración de esta para tráfico mixto y no solo exclusivo para viajeros es una torpeza. Porque confunde de gratis, porque obliga a dar explicaciones, y porque mosquea a una ciudad que en los ferroviario anda ya bastante quemadita. Y, por supuesto, no tardar casi cuatro días en dar información. Granada no importa, parece. Pero vamos, también es ganas de polemizar. Ya parece hasta malo que la variante recorte el tiempo de viaje de los AVE. Y si no se hiciera, también estaría mal. Y no.